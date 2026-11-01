A las 12:00 horas de este domingo 1 de noviembre, miles de familias bolivianas prepararon sus hogares para recibir a las almas de sus seres queridos fallecidos, dando inicio a la tradicional festividad de Todos Santos. En este contexto, el presidente del Estado sumó su mensaje a la festividad, destacando el profundo valor cultural y afectivo de esta costumbre ancestral.

A través de sus redes sociales, el jefe de Estado rindió homenaje a los difuntos y envió un saludo a la ciudadanía en una de las fechas más significativas del calendario festivo nacional, según publica ABI.

“Por nuestros difuntos queridos y por todos los seres queridos de las familias bolivianas, hoy los reciben con mesas llenas de t’antawawas, flores y recuerdos. Cariños y siempre en nuestra memoria. #TodosSantos #Bolivia”, escribió el mandatario.

Una tradición viva en los hogares bolivianos

La celebración de Todos Santos congrega a familiares, amigos y vecinos alrededor de los altares o mesas preparadas especialmente para los difuntos. Según la tradición, las almas regresan a mediodía del 1 de noviembre para reencontrarse con los suyos y son recibidas entre oraciones, velas y rezos. Como muestra de agradecimiento y reciprocidad, las familias anfitrionas comparten comida, bebidas y masitas tradicionales con quienes se acercan a elevar una plegaria.

Las mesas se caracterizan por una rica diversidad de elementos simbólicos:

T'antawawas y figuras de pan: Panes artesanales en forma de niños y escaleras, estas últimas diseñadas para facilitar el descenso y ascenso de los espíritus.

Productos de temporada: Frutas, cañas de azúcar y flores frescas.

Alimentos preferidos: Platillos, dulces y bebidas que disfrutaban los difuntos en vida.

El ciclo ritual concluirá al mediodía del lunes 2 de noviembre, momento en que las familias despedirán a las almas. En muchas regiones del país, la población se trasladará a los cementerios locales para continuar con los rezos, levantar las mesas y redistribuir los alimentos en un ambiente de profunda comunidad y recuerdo.