Súper Niño golpea a Santa Cruz: reportan ocho provincias afectadas

El director del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), Jorge Santistevan, informó que el fenómeno del Súper Niño ya tiene efectos en el departamento de Santa Cruz, donde se reportan ocho provincias afectadas y 12 municipios declarados en desastre.

La autoridad señaló que la situación mantiene en alerta a las instituciones ante las consecuencias que podrían agravarse por las condiciones climáticas.

(Noticia en desarrollo...)