¿Cómo estará el clima este lunes feriado en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz?

El pronóstico del tiempo para este lunes feriado estará marcado por condiciones climáticas diferentes en las principales ciudades del país.

En Santa Cruz, la temperatura mínima será de 24 grados y la máxima llegará a los 33 grados durante la tarde. Los cielos permanecerán parcialmente nublados a lo largo de la jornada.

Para la noche se espera una temperatura de 28 grados, mientras que los vientos alcanzarán velocidades de hasta 57 kilómetros por hora.

En Cochabamba, el termómetro marcará una mínima de 12 grados y una máxima de 26 grados. Para esta jornada se pronostican algunos chubascos aislados, además de cielos parcialmente nublados.

Por su parte, en La Paz se registrará una de las temperaturas más bajas, con una mínima de 6 grados y una máxima de 17 grados. El pronóstico contempla cielos nublados durante este lunes feriado.