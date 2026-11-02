Incendio en un restaurante deja daños materiales en Santa Cruz

Un incendio registrado la noche del domingo en un restaurante de comida, ubicado en inmediaciones del séptimo anillo, movilizó a bomberos de la Policía Boliviana y voluntarios, quienes trabajaron para controlar las llamas y una fuga de gas licuado de petróleo (GLP).

De acuerdo con el reporte de Bomberos de la Policía, al llegar al lugar se verificó una fuga de gas proveniente de una cocina y una freidora, situación que provocó el incendio dentro del establecimiento.

Los efectivos realizaron las tareas de control de la fuga y sofocación del fuego en coordinación con los bomberos voluntarios. Posteriormente, procedieron con el enfriamiento del lugar para evitar que se reactivaran las llamas.

Según el informe, la emergencia no dejó personas heridas ni daños personales. Sin embargo, se registraron daños materiales en el restaurante como consecuencia del incendio.

Tras lo ocurrido, desde Bomberos recomendaron a la población revisar periódicamente las conexiones de gas domiciliario, además de realizar el mantenimiento constante de cocinas, freidoras y otros equipos que funcionan con este combustible.