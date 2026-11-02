Vehículo terminó dentro de un canal de drenaje en la Av. Virgen de Luján

Testigos señalaron que tres personas presuntamente en estado de ebriedad iban a bordo del motorizado.
02/11/2026 7:07
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Un accidente de tránsito se registró la noche del domingo en inmediaciones de la avenida Virgen de Luján y El Bateón, donde un vehículo terminó dentro de un canal de drenaje.
Según el relato de los testigos, tres personas se encontraban dentro del motorizado y presuntamente estarían en estado de ebriedad.
Los presentes indicaron que, después del accidente, los ocupantes salieron del vehículo y se dieron a la fuga.
El motorizado quedó abandonado dentro del canal de drenaje, incluso con las luces de parqueo encendidas.
Efectivos policiales llegaron hasta el lugar para iniciar las investigaciones y dar con el paradero de las personas involucradas.
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