Vehículo terminó dentro de un canal de drenaje en la Av. Virgen de Luján

Un accidente de tránsito se registró la noche del domingo en inmediaciones de la avenida Virgen de Luján y El Bateón, donde un vehículo terminó dentro de un canal de drenaje.

Según el relato de los testigos, tres personas se encontraban dentro del motorizado y presuntamente estarían en estado de ebriedad.

Los presentes indicaron que, después del accidente, los ocupantes salieron del vehículo y se dieron a la fuga.

El motorizado quedó abandonado dentro del canal de drenaje, incluso con las luces de parqueo encendidas.

Efectivos policiales llegaron hasta el lugar para iniciar las investigaciones y dar con el paradero de las personas involucradas.