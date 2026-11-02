Video muestra el momento en que un hombre es impactado por un camión en un taller

Un trágico accidente ocurrido en un taller mecánico de Santa Cruz quedó registrado por una cámara de vigilancia.

Las imágenes muestran los dramáticos momentos en que un hombre de 32 años fue arrollado por un camión mientras se realizaban trabajos de revisión del motorizado, hecho que terminó costándole la vida.

En el video se observa inicialmente a la víctima revisando el vehículo junto a otra persona. Sin embargo, de manera repentina, el camión comienza a avanzar y lo aprisiona contra una pared. En medio de la emergencia, el hombre consigue salir del espacio entre el motorizado y la estructura, pero termina cayendo de rodillas sobre el piso.

Uno de los momentos más impactantes de la grabación es que, pese a que el hombre logra ponerse de pie e incluso sentarse después de ser embestido, ninguna de las personas que se encontraba en el lugar se acerca inmediatamente para auxiliarlo.

Gabriel Camacho, hermano del fallecido, consideró que el accidente pudo evitarse si se hubieran aplicado medidas de seguridad. “Lamentablemente no hubo ese auxilio inmediato”, manifestó.

El accidente dejó a dos hijos menores de edad en la orfandad. La familia difundió las imágenes con el objetivo de generar conciencia y pedir a los mecánicos que refuercen las medidas de prevención durante los trabajos con vehículos pesados.