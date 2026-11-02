El magisterio urbano ratificó sus medidas de presión tras no alcanzar un acuerdo con el Gobierno. El sector anunció el inicio de movilizaciones desde este martes 3 de noviembre, una marcha nacional para el viernes y un paro de 48 horas con movilizaciones y bloqueos para los días 9 y 10 de noviembre, en rechazo a los cambios planteados para el sistema educativo.

El secretario ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos, Lorenzo Chávez, confirmó que las protestas continuarán hasta que las autoridades atiendan sus demandas.

El dirigente cuestionó que el Gobierno pretenda transferir competencias educativas a las gobernaciones y alcaldías sin garantizar los recursos económicos para asumir esas responsabilidades.

“Nosotros vamos a continuar con nuestras movilizaciones. Esta semana instalamos el piquete de huelgas, mañana martes, el día viernes tenemos una gran marcha nacional y el lunes y martes próximos, 9 y 10, vamos a ir al paro de 48 horas”, afirmó Chávez.

El sector también rechaza la posibilidad de que las gobernaciones asuman el pago de los ítems docentes, al considerar que actualmente no cuentan con recursos suficientes para cubrir sus competencias en infraestructura, equipamiento y servicios básicos de los institutos.

Chávez aseguró que no permitirán que el Gobierno se desligue de sus responsabilidades constitucionales en materia educativa y advirtió que la transferencia de obligaciones sin presupuesto representa un riesgo para la educación pública.

“No permitiremos que el gobierno se haga la burla de la educación, quiera deslindarse de una responsabilidad constitucional, que es la dotación de los ítems, y no permitiremos que esta responsabilidad se lo pasen a las gobernaciones y las alcaldías sin presupuesto. Eso es ir camino a la privatización”, sostuvo.

El dirigente insistió en que las medidas de presión se mantendrán hasta conseguir una respuesta a sus planteamientos y pidió a las autoridades garantizar los recursos económicos antes de avanzar con cualquier modificación en la distribución de competencias educativas.