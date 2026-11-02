Encuentran una persona sin vida y con signos de violencia en el Cordón Ecológico

La mañana de este lunes, en plena jornada de feriado, un nuevo hecho de sangre alarmó a la ciudad de Santa Cruz. Un hombre fue encontrado sin vida, en estado de descomposición, maniatado y con aparentes impactos de proyectil de arma de fuego en la zona del Cordón Ecológico.

El hallazgo movilizó de inmediato a personal de la Policía Boliviana, de la División de Homicidios y representantes del Ministerio Público, quienes se desplegaron en el lugar para llevar a cabo el levantamiento legal del cadáver e iniciar las primeras diligencias investigativas.

Minutos más tarde, el despliegue policial en la zona se intensificó con la llegada de efectivos del Departamento Administrativo de Inteligencia (DACI) y unidades de refuerzo, lo que refleja la gravedad de las indagaciones en el sitio del suceso.

Por el momento, las autoridades no han precisado la identidad ni la edad aproximada de la víctima, confirmando únicamente que se trata de una persona de sexo masculino. La policía y la fiscalía continúan trabajando en la recolección de indicios para establecer tanto la identidad del fallecido como los móviles del crimen y dar con los responsables del hecho. Se aguarda un informe oficial detallado en las próximas horas.