Vehículo queda completamente destruido tras incendiarse en la zona del Plan Tres Mil

Aproximadamente a las 5:00 de la mañana de este lunes, un vehículo ardió en llamas en inmediaciones de la rotonda del Plan Tres Mil, en la ciudad de Santa Cruz, generando momentos de alarma en la zona.

Bomberos de la Policía se trasladaron de emergencia hasta el lugar del siniestro y, tras un intenso trabajo, lograron controlar y sofocar el fuego que consumió por completo el motorizado.

De manera preliminar, las autoridades informaron que no se descarta que un cortocircuito haya originado el fuego, aunque las causas exactas del incidente continúan bajo investigación.

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