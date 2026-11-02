El plazo otorgado por la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra al sector del transporte urbano para mejorar las condiciones de sus unidades vence este martes 3 de noviembre.

Los micros que no cumplan con las refacciones exigidas podrían ser retirados de circulación, mientras la población espera conocer si se mantendrá el pasaje de Bs 3,50.

El feriado de este lunes dio un día adicional a los transportistas para acondicionar sus unidades y cumplir los compromisos asumidos con la Alcaldía. Estas mejoras fueron establecidas como una de las condiciones para mantener la tarifa del pasaje en Bs 3,50.

Durante un recorrido por diferentes puntos de la ciudad, se observó la circulación de varias líneas de micros, aunque con menor afluencia de pasajeros debido al feriado.

"Habría que ver si ellos han cumplido con los compromisos que hicieron y, de acuerdo a eso, también la población tiene que dar su sugerencia para que suba o baje el pasaje, digamos, o se mantenga", manifestó un pasajero.

Este martes 3 de noviembre vence el plazo y se espera que la Alcaldía brinde un informe sobre las condiciones de las unidades del transporte público y las medidas que se asumirán con aquellos micros que no hayan realizado las mejoras exigidas.