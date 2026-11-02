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¿Bajó el precio del pollo? Así se vende el kilo en el mercado Abasto

Tras llegar a Bs 19 la semana pasada, el precio del pollo registra una reducción en el mercado antiguo Abasto.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

02/11/2026 10:39

Agregar Reduno en
Santa Cruz, Bolivia

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El precio del pollo registra una nueva reducción en el mercado antiguo Abasto de Santa Cruz. Este lunes feriado, el kilo de mairaneño se comercializa a Bs 18, mientras que el industrial se mantiene en Bs 18,50, según el reporte de las comerciantes.

La vendedora explicó que el mairaneño llegó a costar Bs 19 la semana pasada, luego bajó a Bs 18,50 y finalmente alcanzó los Bs 18.

Indicó que estas variaciones responden al precio diario que manejan los proveedores, sin que exista una explicación precisa sobre las subidas o bajadas.

En la venta por presas, la pechuga especial cuesta Bs 26 el kilo, mientras que la pierna muslo y las alitas se ofrecen a Bs 21. El churiqui está a Bs 22 y el cogote a Bs 8.

Respecto al menudo, las comerciantes reportaron poca llegada de este producto y señalaron que por el momento no cuentan con cadera.


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