¿Bajó el precio del pollo? Así se vende el kilo en el mercado Abasto

El precio del pollo registra una nueva reducción en el mercado antiguo Abasto de Santa Cruz. Este lunes feriado, el kilo de mairaneño se comercializa a Bs 18, mientras que el industrial se mantiene en Bs 18,50, según el reporte de las comerciantes.

La vendedora explicó que el mairaneño llegó a costar Bs 19 la semana pasada, luego bajó a Bs 18,50 y finalmente alcanzó los Bs 18.

Indicó que estas variaciones responden al precio diario que manejan los proveedores, sin que exista una explicación precisa sobre las subidas o bajadas.

En la venta por presas, la pechuga especial cuesta Bs 26 el kilo, mientras que la pierna muslo y las alitas se ofrecen a Bs 21. El churiqui está a Bs 22 y el cogote a Bs 8.

Respecto al menudo, las comerciantes reportaron poca llegada de este producto y señalaron que por el momento no cuentan con cadera.