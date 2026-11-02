Acribillan a un hombre dentro de su vivienda en Guayaramerín

Un hombre fue acribillado al interior de su domicilio durante la madrugada de este lunes 2 de noviembre, en el municipio de Guayaramerín, departamento del Beni.

El hecho de sangre se registró aproximadamente a las 04:00 en el barrio Villa 8, donde vecinos reportaron haber escuchado una intensa ráfaga de disparos.

Tras el reporte, efectivos de la Policía se desplegaron hasta el lugar para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de la víctima ni se conocen los motivos del ataque. Las autoridades buscan establecer el móvil del asesinato e identificar a los responsables.