Paz en Madrid: “Bolivia vuelve a sentarse en las mesas donde se toman las decisiones”

El presidente Rodrigo Paz llegó a Madrid, España, para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, donde tiene previsto sostener reuniones con organismos internacionales, autoridades europeas y representantes del sector empresarial.

A través de una publicación en sus redes sociales, el mandatario informó sobre su llegada y destacó que esta será su primera participación en una cumbre de este nivel como presidente de Bolivia.

"Venimos a buscar cooperación, inversión y financiamiento para reconstruir Bolivia", escribió la autoridad.

En su mensaje, Paz también adelantó que buscará presentar las oportunidades que ofrece Bolivia en sectores estratégicos como hidrocarburos, minería, energía y tecnología, con la intención de atraer capitales y establecer nuevas alianzas que contribuyan a la recuperación económica del país.

La XXX Cumbre Iberoamericana se desarrollará el 4 y 5 de noviembre y reunirá a representantes de los 22 países que integran la comunidad iberoamericana.

Durante su estadía en España, el mandatario también tiene previstas reuniones bilaterales y encuentros con empresarios y autoridades europeas para gestionar recursos y fortalecer las relaciones internacionales de Bolivia.

Paz cerró su publicación con un mensaje sobre el retorno de Bolivia a los espacios internacionales de decisión: “Bolivia vuelve a sentarse en las mesas donde se toman las decisiones”.

Mensaje del presidente Rodrigo Paz en redes sociales tras su arribo a España.