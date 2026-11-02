El presidente Rodrigo Paz llega a Madrid para la Cumbre Iberoamericana

Madrid, 2 nov (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, llegó este lunes a Madrid para asistir a la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno, que se celebrará los días 4 y 5.



Está previsto que hoy también llegue el presidente de Chile, José Antonio Kast, así como las delegaciones de Colombia y El Salvador, encabezadas por los respectivos vicepresidentes, José Manuel Restrepo y Félix Ulloa, según informó la organización.



La mandataria de Costa Rica, Laura Fernández, fue la primera en arribar a la capital de España, este domingo, para participar en la reunión internacional, organizada por la Secretaría General Iberoamericana y el Gobierno de España como país anfitrión.



También estarán en la cumbre de Madrid los presidentes de Guatemala, Bernardo Arévalo; de Paraguay, Santiago Peña; y de República Dominicana, Luis Abinader.



El jueves se conoció que acudirá el presidente argentino, Javier Milei, quien volverá a España dos semanas después de un viaje en el que llamó "impresentable dictador" al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, en una intervención en un foro con empresarios.



Pendiente de confirmación está todavía la presencia de otros líderes, entre ellos el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recién reelegido para un nuevo mandato; la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.



Es ya tradicional que antes de cada cumbre iberoamericana haya una reunión de empresarios de la región, que en esta ocasión se celebrará en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid los días 3 y 4. EFE



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