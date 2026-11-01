¡De sustos, disfraces y leyendas! Así se vivió Halloween en las principales ciudades de Bolivia

Cada 31 de octubre las ciudades bolivianas se transforman para recibir una celebración que sirve de antesala a Todos Santos, según la tradición anglosajona. En esta ocasión, familias enteras se desplegaron por las avenidas y espacios públicos caracterizadas como personajes del cine y series de terror en busca de entretenimiento y golosinas.

Cochabamba se llena de color

La ciudad del valle registró una masiva concurrencia de niños, jóvenes y adultos que tomaron pacíficamente el icónico Paseo del Prado.

Durante la noche, los asistentes intercambiaron dulces y compartieron una velada festiva que combinó la diversión familiar con el ambiente tenebroso de la víspera.

Santa Cruz rescata los mitos y leyendas

En el departamento de Santa Cruz, la población de Porongo fue escenario de una iniciativa enfocada en revalorizar la cultura local frente a la influencia festiva internacional. La plaza principal reunió a vecinos y visitantes para escuchar tradicionales relatos orales como el Carretón de la otra vida, el Duende, la Viudita y el Guajojó.

El evento de preservación folclórica contó con el impulso del gobierno municipal de Porongo, la Federación de Fraternidades Cruceñas y la comparsa Tremendazos. Asimismo, la soberana del Carnaval cruceño, Ana Fabia I, asistió junto a las reinas de Santa Cruz, de la Tradición y de Porongo.

La Paz y El Alto convirtieron sus arterias en pasarelas de disfraces

Por su parte, el Prado paceño y la avenida Mariscal Santa Cruz cerraron completamente el tráfico vehicular para transformarse en un extenso paseo peatonal repleto de personas fotografiándose con sus disfraces.

De igual manera, la urbe alteña se sumó al festejo con multitudinarios recorridos infantiles y adultos que compartieron el dinamismo característico de la fecha.