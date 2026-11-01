El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, indicó que tras una reunión con los gobernadores y los ministros de la Presidencia y de Economía, el Gobierno central realizó una propuesta económica insuficiente para la región. “¿Saben cuánto nos ofrecieron? ¿Saben cuánto nos ofrecieron a Santa Cruz?... ¡1%!”, enfatizó Velasco.

Ante esta situación, la autoridad manifestó su rechazo a dicha distribución presupuestaria remarcando que “es imposible que yo como gobernador del departamento más importante de este país acepte 1%; me parece una falta de respeto porque nosotros producimos el 80% de los alimentos, el 40% del PIB”.

Durante su intervención, el mandatario departamental cuestionó la desigual distribución presupuestaria del país indicando que “Ahora, ¿cómo está la cosa? 75% de la coparticipación para el centralismo, 20% para los municipios, y 5% para las universidades”.

En ese sentido, argumentó que las falencias actuales responden a la estructura del sistema nacional, señalando que “estamos como estamos por el establishment y la cultura política que tenemos en nuestro país”.

Frente al descontento por el modelo vigente, el líder regional remarcó la urgente necesidad de un cambio profundo en la administración del Estado enfatizando en que “por eso es importante quitarles poder a los políticos para dárselo a la gente, y eso es lo que quiero hacer yo”.

El gobernador subrayó la relevancia estratégica de la región, donde convergen el oriente y el occidente del país. Además, criticó duramente las constantes disputas en la esfera pública señalando que “da vergüenza que quienes representan a los departamentos, a las provincias, a los municipios, a los distritos, sean los que están peleando; a nadie les gusta ver políticos peleando, eso está mal”.

Llamado a una transformación generacional

Finalmente, la autoridad departamental hizo un llamado abierto a impulsar una profunda transformación en la conducción del Estado: remarcando que “quiero que me acompañen a hacer esta revolución en la política boliviana, que no va a ser fácil, pero créanme que tengo mucho apoyo”.