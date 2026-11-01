Las primeras horas de este domingo 1 de noviembre de 2026 registran temperaturas sumamente bajas en las principales ciudades del occidente boliviano, marcando un patrón característico de la región andina.

En la ciudad de El Alto, los termómetros descendieron hasta los -2 °C, mientras que la vecina sede de gobierno experimenta una mínima de 6 °C.

A pesar del frío matutino, la tarde ofrecerá una recuperación notable en los valores térmicos para los habitantes de la zona andina. La ciudad de La Paz alcanzará una máxima estimada en 21 °C bajo cielos parcialmente nublados, mientras que El Alto llegará a los 19 °C.

La región orureña experimenta uno de los registros más fríos del territorio nacional al amanecer con una mínima de -3 °C. Por su parte, la Villa Imperial acusa una marca de -1 °C durante las primeras horas de este domingo.

Durante el transcurso de la tarde, Oruro experimentará un ascenso hasta los 23 °C con presencia de nubosidad parcial. En Potosí se aguarda una máxima de 22 °C, acompañada por condiciones atmosféricas estables y soleadas en gran parte del periodo.

El valle boliviano presenta un escenario climatológico sumamente favorable para el desarrollo de actividades al aire libre este fin de semana. Los registros matutinos en Cochabamba se sitúan en los 10 °C, anticipando una jornada apacible.

Durante las horas centrales de la tarde, la temperatura en Cochabamba escalará hasta alcanzar una máxima de 30 °C. El pronóstico emitido señala la presencia de nubes dispersas que acompañarán el ascenso térmico vespertino.

La capital del Estado muestra condiciones estables con una mínima matutina de 12 °C y una máxima que llegará a los 28 °C. En el sur tarijeño, los indicadores oscilarán entre los 11 °C de mínima y unos cálidos 30 °C durante la tarde.

Las tierras bajas del país configuran un escenario caracterizado por temperaturas elevadas y condiciones tropicales predominantes. La ciudad de Cobija encabeza los registros altos con una mínima de 21 °C y una máxima que rozará los 33 °C.

La capital beniana experimenta un ambiente caluroso desde tempranas horas con una marca inicial de 21 °C. Hacia la tarde, el termómetro en Trinidad ascenderá hasta ubicarse en los 34 °C bajo cielos parcialmente nublados.

En el departamento de Santa Cruz, las previsiones meteorológicas indican un domingo cálido y propicio para el descanso. La temperatura mínima registrada al comenzar el día es de 21 °C en la capital oriental.

Durante la tarde, Santa Cruz de la Sierra alcanzará una máxima de 32 °C con nubosidad dispersa. El reporte del Senamhi confirma que estas condiciones se mantendrán estables al caer la noche en toda la región.