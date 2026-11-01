“Tenemos el consumo asegurado”: Gobierno descarta escasez de gas y pide evitar especulaciones

Marcelo Blanco, ministro de Hidrocarburos y Energías, descartó categóricamente una crisis energética en el país al señalar que "tenemos el consumo asegurado".

De acuerdo al portal ABI , la autoridad pidió frenar las versiones alarmistas al declarar que "no hay crisis en este momento, especulan mucho (...), alguna vez se presentan problemas logísticos como en cualquier país del mundo".

Para proteger las reservas nacionales, el Gobierno promueve la generación distribuida mediante fuentes renovables con el fin de disminuir el uso de fósiles.

Al respecto, el titular del área explicó que "eso va a disminuir la cantidad de consumo de gas; por tanto, debería incrementarse el horizonte que nos permita tener mayor gas".

La estrategia preventiva incluye el Decreto Supremo 5755, norma que faculta al sector privado a importar de forma excepcional gas natural y gas natural licuado para su propio consumo y generación eléctrica.

Blanco concluyó su intervención enviando un mensaje directo a la ciudadanía al asegurar que "nosotros estamos trabajando responsablemente por el bien de la patria, pero no hay escasez de gas".