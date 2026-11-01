Oviedo afirma que se recupera institucionalidad tras años de narcoterrorismo

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, durante su discurso por el acto de ascenso de los nuevos generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana, remarcó la restitución de la institucionalidad frente a estructuras criminales enquistadas en el país.

En la ceremonia, la autoridad aseveró que “la Policía boliviana y el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia estamos recuperando el Estado boliviano de una penetración del narcoterrorismo que se estaba apropiando de nuestro país y que se instaló en Bolivia en las últimas décadas”.

En este contexto, señaló que los operativos recientes desplegados en distintas entidades públicas han permitido desmantelar redes que operaban con impunidad desde el propio aparato estatal.

Sobre los resultados alcanzados tras la aprehensión del exfiscal Roger Mariaca, Oviedo enfatizó que “se está haciendo un trabajo eficiente. Uno de ellos, el Ministerio Público en el que su principal cabeza se había vuelto el jefe de una organización criminal”.