La búsqueda del exministro de Gobierno Eduardo del Castillo dio un giro internacional luego de que la Policía Boliviana iniciara los trámites de localización global por su presunta vinculación al caso Mariaca.

Al respecto, el director nacional de Interpol, coronel Martín Guzmán, aseveró que “todo está en trámite, con la Fiscalía General” a la espera de la respuesta desde la central en Lyon.

A la par de las gestiones en el extranjero, los organismos de inteligencia intentan ubicar a la exautoridad dentro de las fronteras nacionales.

En este sentido, el coronel Guzmán aclaró que “a través de Migración, no tenemos ningún reporte, tenemos 46 puntos de control” desplegados para cortar cualquier intento de fuga.

El proceso legal tomó un nuevo impulso tras las declaraciones ofrecidas por el viceministro de Régimen Interior, Peter Maldonado. La autoridad detalló que el mayor Rubén Aparicio habría intermediado para comunicar al exministro con el prófugo uruguayo Sebastián Marset.

Este primer acercamiento se habría producido inmediatamente después de que el narcotraficante fuera interceptado en la terminal de Viru Viru por tenencia ilícita de un arma.

Ese incidente dio pie a que el Ministerio Público decidiera formalizar y extender la investigación penal contra la exautoridad.

El rastreo de Del Castillo cobró mayor notoriedad tras la salida a la luz de una pieza audiovisual posterior a la captura de Mariaca. En dicho material, el propio Marset afirmó haber entregado medio millón de dólares a la exautoridad para asegurar su estancia en el país.