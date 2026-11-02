Fundación Nacional Vida Segura protegerá a niños y jóvenes de la Fundación Legado

En el marco del lanzamiento oficial de la Fundación Legado, la iniciativa social orientada a transformar la vida de niños y jóvenes a través del deporte, la educación y la nutrición, la institución dio un paso fundamental al concretar su primer gran aporte estratégico. Durante el acto especial, Julio César Caballero, director ejecutivo de la Fundación Nacional Vida Segura, anunció la entrega de seguros de accidentes personales para todos los niños, niñas y jóvenes que formen parte de este programa.

El anuncio representa un hito decisivo para consolidar el respaldo integral de la niñez y juventud participante, al tiempo que marca un precedente destinado a motivar el compromiso de nuevas empresas e instituciones del sector privado.

En su intervención, Caballero destacó la coincidencia de valores entre ambas instituciones y el impacto directo que tendrá la propuesta integral de la Fundación Legado en el desarrollo de la niñez boliviana.

"De verdad que es un honor participar en nombre de la Fundación Nacional Vida Segura, el Grupo Nacional Seguros, en la inauguración de las actividades de la Fundación Legado. Una iniciativa que nace con convicción y que compartimos plenamente con cada niño y cada niña que merece una oportunidad de crecer, aprender y construir un futuro de dignidad y esperanza", señaló el ejecutivo durante el evento.

Caballero resaltó el lema de la nueva organización, "Más que deporte, un mejor futuro", señalando que la práctica deportiva trasciende la competencia para convertirse en una escuela de disciplina, solidaridad y trabajo en equipo. Asimismo, ponderó los pilares operativos de la propuesta, que abarca desde infraestructura habitacional y nutrición hasta becas de estudio para deportistas de alto rendimiento y de sectores vulnerables.

"En la Fundación Nacional Vida Segura creemos que la solidaridad debe traducirse en hechos. Es por eso que los jóvenes deportistas, los futuros futbolistas profesionales, están asegurados con las pólizas AP que brinda precisamente Nacional Seguros. Ponemos este granito de arena que hace que este tipo de instituciones se fortalezcan", afirmó Caballero dirigiéndose al presidente de la Fundación Legado, Rodrigo Marion.

Con la adhesión del Grupo Nacional Seguros y su brazo social, la Fundación Legado inicia sus actividades institucionales con un importante respaldo corporativo, consolidando un modelo donde la responsabilidad social empresarial se transforma en acciones concretas para derribar barreras económicas y sociales en el país.