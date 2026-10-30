Stello Cochamanidis destaca la formación en valores de Fundación Legado

"El deporte no solo forma campeones, también construye mejores personas". Ese fue uno de los mensajes del presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, durante la presentación oficial de Fundación Legado, una iniciativa que busca abrir oportunidades para niños y jóvenes bolivianos mediante el deporte, la educación y la formación integral.

El líder cívico participó del acto realizado en Santa Cruz y destacó el compromiso de los impulsores del proyecto, que pretende reducir las barreras económicas que enfrentan las familias para que sus hijos desarrollen su talento.

Durante su intervención, Cochamanidis recordó que ya había conocido anteriormente los objetivos de la fundación y manifestó su satisfacción por el alcance que busca tener la iniciativa.

“Estábamos hace un tiempo atrás en las canchas y hablábamos de la importancia de que iba a ser la fundación”, expresó.

El presidente cívico destacó que el proyecto no estará dirigido únicamente a niños de la capital cruceña, sino que también pretende beneficiar a jóvenes de las provincias y de otras regiones de Bolivia.

“Definitivamente lo que necesitamos es formar primero buenos seres humanos y deportistas”, afirmó.

Cochamanidis sostuvo que la formación deportiva debe ir acompañada de valores que permitan a los jóvenes crecer tanto dentro como fuera de las canchas.

Para el dirigente, la disciplina, el esfuerzo y la perseverancia son fundamentales para que los nuevos talentos puedan desarrollar sus capacidades y representar a Bolivia en competencias internacionales.

“Definitivamente el camino de la disciplina, de estar siempre encaminado hacia lo correcto, y en este caso acompañado del deporte, va a ser que tengamos futbolistas que nos representen de verdad afuera”, manifestó.

También resaltó la importancia de que los deportistas comprendan que el crecimiento personal exige compromiso y trabajo constante.

Uno de los mensajes centrales del presidente cívico fue que el verdadero impacto de Fundación Legado deberá reflejarse también en la formación humana de sus beneficiarios.

Cochamanidis recordó que la carrera profesional de un futbolista puede ser corta, pero los valores adquiridos durante su preparación pueden acompañarlo durante toda su vida.

“La carrera del futbolista de repente es la más corta, pero el dejar un buen ser humano deja para adelante a la sociedad buenos frutos”, señaló.

Con estas palabras, destacó la importancia de impulsar proyectos que combinen preparación deportiva con educación, responsabilidad y desarrollo personal.

Al concluir su intervención, Stello Cochamanidis felicitó a los responsables del proyecto y expresó su deseo de que la iniciativa contribuya a formar deportistas con buenos valores.

“Así que felicitar a la Fundación Legado, felicitar a todo el equipo y a los que están detrás también de que esto se haya hecho posible”, expresó.

El proyecto contempla formación deportiva, clases de inglés y matemáticas, acompañamiento psicológico, atención médica, nutrición y transporte para los beneficiarios.

También se proyecta la construcción de Casa Legado, una residencia con capacidad para albergar a 30 niños y jóvenes deportistas que necesiten alojamiento para continuar su preparación.