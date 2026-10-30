Los jugadores de Chivas de Guadalajara cambiaron por un momento los uniformes deportivos por originales disfraces para celebrar la llegada de Halloween. La actividad se realizó en las instalaciones de Verde Valle, como parte de una tradición del club que cada año reúne creatividad, humor y compañerismo.

Uno de los más llamativos fue Roberto ‘Piojo’ Alvarado, quien apareció caracterizado como La Chilindrina, el popular personaje de la serie El Chavo del 8. Incluso imitó su particular llanto y se robó las miradas durante la jornada.

La temática de la Vecindad también tuvo otros representantes: Diego Campillo se disfrazó del Chavo del 8 y Ricardo Marín eligió al Profesor Jirafales. Los tres compartieron una fotografía que recordó a los personajes de la popular producción televisiva.

Pero la creatividad no terminó ahí. Hugo Camberos llegó vestido de porrista, Fernando ‘Oso’ González eligió a Beetlejuice, José Castillo se caracterizó como un faraón egipcio y Omar Govea apareció como el luchador Místico. También destacaron Luis Romo, como pelotero de los Charros de Jalisco, y Brian Gutiérrez, como Willy Wonka.

Foto: redes sociales.

Foto: redes sociales.

Foto: redes sociales.

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Entre los disfraces de terror estuvieron Pennywise, Billy de SAW y Art the Clown, de Terrifier. El club compartió fotografías y videos en sus redes sociales, invitando a los aficionados a descubrir quién estaba detrás de cada personaje.

La jornada se realizó antes del compromiso frente a Atlante, correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2026, y dejó ver el ambiente distendido que vive el plantel rojiblanco de cara a sus próximos desafíos.