¡Impactante! El Dibu Martínez muestra cómo quedó su dedo tras jugar lesionado el Mundial

Emiliano ‘Dibu’ Martínez sorprendió al mostrar cómo quedó su mano derecha después de disputar el Mundial con una fractura en el dedo anular. En un adelanto del nuevo vlog del periodista Gastón Edul, el guardameta intentó cerrar el puño y dejó ver que todavía tiene dificultades para flexionar esa parte de la mano.

“Es este, no lo puedo doblar bien. Me quedó después del Mundial y me va a quedar de por vida ya”, contó el arquero, al explicar las consecuencias de la lesión que arrastró durante la competencia.

La fractura se produjo el 20 de mayo, durante el calentamiento previo a la final de la Europa League con el Aston Villa. Pese al dolor, Martínez disputó aquel encuentro y posteriormente tuvo que elegir entre someterse a una cirugía, que lo habría dejado fuera de las canchas durante aproximadamente dos meses, o seguir un tratamiento conservador para llegar al Mundial.

El argentino optó por evitar la operación y realizó su recuperación con inmovilización, férulas y vendajes especiales. Incluso entrenó con pelotas de vóley, más ligeras y blandas, para adaptarse a las limitaciones que tenía en la mano.

Pese a la lesión, el Dibu no se perdió ningún partido de la Copa del Mundo. Ahora, su propio testimonio y las imágenes de su mano muestran una de las secuelas que le dejó aquel sacrificio deportivo.