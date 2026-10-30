¡Mira el video! El polémico penal que provocó la protesta de Bolivia ante Inglaterra

El final del encuentro entre Bolivia e Inglaterra por el Mundial Sub-15 de Azerbaiyán dejó una escena que generó controversia. Cuando el partido estaba por terminar, el árbitro cobró un penal a favor del equipo inglés, una decisión que los jugadores bolivianos consideraron injusta.

La jugada quedó registrada en video y muestra el momento en que Gael Molina permanece bajo los tres palos sin intentar detener el disparo. El guardameta tomó esa decisión en señal de desacuerdo con la sanción arbitral, mientras el futbolista inglés ejecutó el penal y convirtió el tanto que selló el 3-2 definitivo.

Bolivia había conseguido ponerse en ventaja por 2-1 con anotaciones de Bairon Gutiérrez e Isai Gutiérrez, pero Inglaterra logró igualar el marcador y terminó llevándose la victoria en un desenlace marcado por la polémica.

La acción del penal y la reacción del arquero boliviano quedaron captadas en imágenes que permiten observar el momento que desató el reclamo de la Verde.