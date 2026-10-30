¡Escándalo! Usan una toalla del Barcelona para limpiar el tatami de lucha

Una escena registrada durante el Mundial de Lucha, que se disputa en Astaná, Kazajistán, llamó la atención de los usuarios en redes sociales. En las imágenes se observa a una trabajadora de limpieza utilizando una tela con los colores y el escudo del FC Barcelona para limpiar la superficie de combate.

El video fue difundido en la red social X por el periodista polaco Andrzej Poczobut. La publicación generó numerosas reacciones y superó el millón de reproducciones, convirtiendo una situación relacionada con las tareas de mantenimiento del recinto en un tema de conversación entre aficionados al fútbol.

El hecho ocurrió en la Barys Arena, sede del LXXVI Campeonato Mundial de Lucha, cuya programación se extiende del 24 de octubre al 1 de noviembre.

Reacciones en redes sociales

La escena provocó comentarios de seguidores del Barcelona, algunos de los cuales consideraron que el uso de una tela con el escudo del club para limpiar el tatami era una falta de respeto hacia la institución. También hubo reacciones de aficionados de otros equipos, entre ellos seguidores del Real Madrid.

Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido cómo llegó la tela al recinto ni si la trabajadora conocía la identidad del club que aparecía en ella. Tampoco se ha informado de una reacción oficial de los organizadores del campeonato sobre el incidente.

Por ahora, el video continúa circulando en redes sociales, mientras el Mundial de Lucha sigue con su calendario de competencias en la capital kazaja.