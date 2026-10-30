"El talento no tiene límites": Fundación Legado busca apoyar a 500 niños hasta 2030

Con el propósito de brindar oportunidades a niños y jóvenes con talento, independientemente de su situación económica, fue presentada oficialmente en Santa Cruz la Fundación Legado, una iniciativa que busca convertir al deporte en una herramienta de transformación social.

El proyecto nace con una visión que va más allá de formar buenos deportistas: pretende acompañar el crecimiento de niños, niñas y adolescentes mediante programas de educación, alimentación, salud y desarrollo personal.

Durante la presentación, el presidente de la fundación, Rodrigo Marion, destacó que en Bolivia existen numerosos talentos que no siempre cuentan con los recursos necesarios para desarrollar sus capacidades.

“El talento está en todas partes, las oportunidades no. Creemos que todos los niños merecen descubrir su talento y desarrollar su potencial, independientemente de la situación económica de sus familias”, expresó.

Marion señaló que la iniciativa busca eliminar algunas de las barreras que enfrentan las familias para acceder a formación deportiva y académica de calidad.

La institución apunta a generar oportunidades de crecimiento personal, considerando que el deporte también puede enseñar disciplina, compromiso, trabajo en equipo y perseverancia.

Uno de los objetivos centrales del proyecto es beneficiar a al menos 500 niños y niñas bolivianos hasta el año 2030, mediante programas que integren diferentes áreas de formación.

“Nuestra meta es apoyar hasta el año 2030 al menos 500 niños y niñas, brindándoles formación deportiva, clases de inglés y matemáticas”, explicó Marion.

El apoyo también contempla acompañamiento psicológico, atención en salud, alimentación y transporte desde los barrios de los beneficiarios.

La propuesta busca que las dificultades económicas no impidan que un niño pueda entrenar, estudiar y recibir la orientación necesaria para desarrollar su talento.

Otra de las metas anunciadas es habilitar una residencia que permita albergar a 30 jóvenes deportistas de alto rendimiento.

Este espacio estará dirigido especialmente a quienes provienen de familias con recursos limitados o de otras regiones del país y necesitan alojamiento para continuar su preparación deportiva.

“Un hogar que albergue a 30 jóvenes atletas de alto rendimiento, tanto de familias de escasos recursos como de otras regiones de Bolivia, que necesiten un hogar donde vivir para continuar su desarrollo deportivo”, señaló el presidente.

Durante su permanencia, los beneficiarios recibirían acompañamiento académico, deportivo, médico y nutricional.

La propuesta contempla un espacio llamado Casa Legado, diseñado para complementar los entrenamientos con condiciones de vivienda y estudio adecuadas.

Fundación Legado busca ofrecer un modelo de apoyo integral, en el que la formación deportiva se complemente con herramientas que puedan ser útiles durante toda la vida.

El objetivo no se limita a preparar atletas competitivos, sino también a contribuir a la formación de personas capaces de desenvolverse en distintos ámbitos profesionales y personales.

La iniciativa prevé sumar a empresas, instituciones y ciudadanos que deseen apoyar mediante aportes económicos, apadrinamiento, donaciones de materiales, servicios o actividades de voluntariado.

Estas alianzas serán fundamentales para sostener los programas y alcanzar las metas proyectadas.

Al finalizar su intervención, Rodrigo Marion compartió un mensaje de compromiso y esperanza para la niñez boliviana.

“Hoy sembramos una semilla de esperanza en Bolivia. Los invito a que juntos la hagamos crecer, para que miles de niños y niñas bolivianos tengan la oportunidad de soñar en grande y construir su propio futuro”, manifestó.