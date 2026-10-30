Velasco respalda a Fundación Legado y anuncia que duplicarán el presupuesto deportivo en Santa Cruz

La presentación oficial de Fundación Legado en Santa Cruz reunió a representantes de la iniciativa y autoridades departamentales, entre ellas el gobernador Juan Pablo Velasco, quien expresó su respaldo al proyecto y anunció mayores recursos para el desarrollo deportivo.

La fundación nace con el objetivo de brindar oportunidades a niños, niñas y adolescentes que tienen talento deportivo, pero enfrentan limitaciones económicas para desarrollar sus capacidades.

Su propuesta integra deporte, educación, nutrición, salud y acompañamiento psicológico, con la meta de beneficiar al menos a 500 niños y niñas hasta el año 2030.

El gobernador Juan Pablo Velasco participó del acto y felicitó a los impulsores de Fundación Legado, entre ellos Rodrigo Marion y la familia Kuljis.

La autoridad resaltó que el trabajo conjunto entre instituciones públicas, fundaciones y empresas privadas puede contribuir a superar las dificultades que enfrenta el deporte boliviano.

“La cooperación privada, las fundaciones son muy importantes en todos lados”, manifestó.

Velasco sostuvo que estas iniciativas tienen una importancia especial en países como Bolivia, donde considera que existe un déficit significativo de apoyo a las actividades deportivas.

“El impacto obviamente es mucho más grande en países como Bolivia, departamentos con un déficit muy importante de apoyo al deporte”, afirmó.

Uno de los anuncios más destacados del gobernador estuvo relacionado con los recursos destinados al sector deportivo.

Velasco aseguró que su administración ya contempla un incremento presupuestario para la siguiente gestión.

“Hemos duplicado el presupuesto de deportes de este año al próximo y el 2028 seguramente lo vamos a duplicar nuevamente”, afirmó.

De acuerdo con sus declaraciones, la intención es continuar aumentando progresivamente los recursos para reducir las necesidades de financiamiento que enfrentan los deportistas.

Autoridades durante presentación de la Fundación Legado.

Velasco también expresó su disposición de colaborar con la iniciativa, reconociendo la importancia del esfuerzo de las familias y organizaciones que trabajan para impulsar nuevos talentos.

“La Gobernación siempre va a estar a disposición para apoyar, por supuesto, esto”, aseguró.

La autoridad destacó especialmente las aspiraciones de los niños y jóvenes que sueñan con llegar al fútbol profesional.

“Los chicos sueñan con ser futbolistas, todos hemos soñado con eso alguna vez, y darles la oportunidad a través de estas fundaciones, de la Gobernación, es muy importante”, manifestó.

Fundación Legado proyecta desarrollar un modelo de apoyo integral para niños y adolescentes, combinando entrenamientos deportivos con herramientas educativas y de desarrollo personal.

Entre sus principales metas está beneficiar a 500 niños hasta 2030 y establecer una residencia para 30 jóvenes atletas de alto rendimiento, especialmente aquellos que provienen de familias de escasos recursos o de otras regiones de Bolivia.