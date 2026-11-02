“Quedan 24 horas”: encapuchados difunden video tras hallazgo de un cuerpo en el Cordón Ecológico

Las investigaciones en torno al asesinato de un hombre hallado la mañana de este lunes en el Cordón Ecológico de Santa Cruz sumaron un nuevo y perturbador elemento. En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un video en el que personas encapuchadas lanzan directas e inquietantes advertencias dirigidas a la misma persona mencionada en la cartulina encontrada junto al cadáver.

El nombre figura de manera explícita tanto en el letrero dejado al lado de los restos acribillados como en la grabación que se ha hecho viral.

"Quedan 24 horas"

En el audiovisual, un grupo de sujetos con el rostro cubierto emite una clara sentencia que coincide en tono y contenido con el cartel hallado por los peritos en la escena del crimen.

"P.M., Ya se cumplió tu plazo y los muertos de aquí para adelante quedan bajo tu responsabilidad; quedan 24 horas", se escucha pronunciar a los encapuchados en el registro.

Cabe recordar que la cartulina encontrada en el sitio del hallazgo contenía un texto muy similar: “Ya se cumplió el plazo. De aquí para delante los muertos que hayan va a ser tu conciencia. Paga la deuda”, lo que refuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas organizado y con avisos previos.

Policía analiza los nexos y la autenticidad del material

Efectivos de la Policía Boliviana y del Ministerio Público confirmaron que tanto el letrero secuestrado en el Cordón Ecológico como el video difundido en plataformas digitales ya se encuentran en poder de las unidades de inteligencia y peritaje informático para su respectivo análisis.

Las autoridades buscan determinar la autenticidad del metraje, la fecha exacta de su grabación y si existe una relación directa entre las amenazas vertidas y la identidad de la persona hallada muerta —aún no identificada oficialmente—, o si se trata de una víctima vinculada al destinatario de los mensajes.