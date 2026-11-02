Bolivia registra un nuevo sismo, ¿dónde fue el epicentro?

Un sismo de magnitud 3.5 se registró este lunes 2 de noviembre en la provincia Sud Lípez del departamento de Potosí, según el reporte del Observatorio San Calixto.

De acuerdo con la Red Sismológica del Observatorio San Calixto, el movimiento telúrico fue detectado a las 11:48, y tuvo una profundidad hipocentral de 188,5 kilómetros, por lo que fue clasificado como un sismo intermedio.

El epicentro fue localizado en la provincia Sud Lípez, en el departamento de Potosí, de acuerdo con los datos difundidos por la institución.

Como antecedente, el pasado 23 de octubre de 2026, a las 18:56, también se registró un movimiento telúrico en el departamento de Potosí.

En esa ocasión, el evento alcanzó una magnitud de 3.8 y una profundidad de 171 kilómetros, por lo que también fue clasificado como un sismo intermedio. Su epicentro fue localizado en la provincia Nor Lípez.