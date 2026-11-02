Campaña solidaria por Jhonny: Familia busca recaudar $us 20.000 para una compleja cirugía de tumor cerebral y prótesis facial

Jhonny Maikol Román Pedraza enfrenta una dura batalla por su vida tras ser diagnosticado con un tumor cerebral que se ha expandido hasta invadir la mitad de su rostro. Ante la urgencia del caso, la Red Uno se suma a la campaña de solidaridad para ayudar a la familia a reunir 20.000 dólares, monto necesario para la extirpación del tumor y la adquisición de una prótesis facial especializada que debe ser importada desde Estados Unidos.

Su madre, conmovida por la desesperante situación, apela al corazón de la ciudadanía para salvar la vida de su hijo. "A toda esta gente bella de aquí, de mi tierra, Santa Cruz, otra vez yo pidiendo una ayuda para mi hijo Johnny, que lo necesita. Ahorita él necesita esa prótesis que cuesta 20 mil dólares", expresó entre lágrimas.

Kermés solidaria este 8 de noviembre

Para intentar alcanzar la elevada suma, la familia organiza una kermés solidaria que se llevará a cabo este 8 de noviembre, desde las 10:00 de la mañana, en la calle 6 de la Villa Primero de Mayo.

"Estamos vendiendo kjaras a 50 bolivianos el plato con derecho a una rifa. Pedirle a Santa Cruz que me den la manito, que vayan y compartan un platito de kjaras", acotó la madre de Jhonny, agradeciendo la colaboración de quienes ya se han acercado a brindar su grano de arena.

¿Cómo ayudar?

Las personas o instituciones que deseen realizar aportes voluntarios, adquirir tickets de la kermés o requerir más información para colaborar en la recuperación de Jhonny pueden comunicarse directamente al número telefónico habilitado: 76367510.