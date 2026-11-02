"No estamos pidiendo limosna": Velasco y Cochamanidis rechazan la propuesta del 1% de coparticipación

Las reacciones en Santa Cruz ante la propuesta de pacto fiscal del Gobierno nacional no se hicieron esperar. El gobernador cruceño, Juan Pablo Velasco, y el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, aparecieron juntos en un video difundido en redes sociales para rechazar categóricamente la oferta del 1% de coparticipación para las gobernaciones, calificándola de "migajas" e insuficiente para las regiones.

Ambas autoridades exigieron que se cumpla lo pactado previamente y recalcaron que la lucha por los recursos busca descentralizar el poder y destinarlos a las verdaderas necesidades de la población.

"No estamos pidiendo limosna"

El gobernador Velasco fue enfático al señalar que el porcentaje propuesto por el Ejecutivo no responde a los acuerdos asumidos con anterioridad y condiciona los recursos a ítems ya existentes.

"El gobierno nacional nos ofreció el 1% de la coparticipación para las gobernaciones... y Santa Cruz no va a aceptar esta propuesta. ¿Saben cuánto representa ese 1% para Santa Cruz? Más o menos 150 millones de bolivianos por año. Y encima nos quieren condicionar esos recursos por los ítems que ya recibimos. Eso no es autonomía y eso no alcanza para nada", cuestionó Velasco.

La autoridad departamental recordó que el compromiso firmado en Sucre apuntaba a alcanzar de manera gradual el 15% de la coparticipación hasta 2031, comenzando desde 2027. Asimismo, contrastó esta cifra con el gasto de las empresas públicas del nivel central:

"Mientras nos ofrecen esas migajas, las empresas públicas deficitarias gastan más de 3.600 millones de bolivianos en sueldos y gastos vinculados. Siete veces más de lo que nos ofrecieron... No estamos pidiendo limosna. Estamos exigiendo lo que nos corresponde. Porque esa plata no es del presidente... Esa plata es del pueblo", remarcó, a la vez de instar a la ciudadanía a apoyar la descentralización para invertir en hospitales, caminos y agua potable.

Llamado a la unidad regional y nacional

Por su parte, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, respaldó la postura del ejecutivo departamental y rememoró las históricas luchas cívicas gestadas en la región, como la conquista del 11% y las autonomías departamentales.

"La lucha por el 11% inició en Santa Cruz. Y hoy beneficia a todo el país. La lucha por las autonomías, por la elección de prefectos, de gobernadores inició en Santa Cruz y el país se benefició. Pues esta lucha del 50-50, que fue una propuesta y promesa de campaña. Hoy nosotros vamos a luchar para que se haga realidad", afirmó Cochamanidis.

El líder cívico enfatizó que los ingresos fiscales deben priorizar el bienestar de los ciudadanos por encima de los intereses políticos centralistas:

"La plata es para que se gaste en las regiones, en los beneficios de los ciudadanos y no así en obras que quiera hacer el gobierno donde les convenga. Vamos a luchar. Vamos a estar todos juntos. Y desde acá, desde Santa Cruz, le decimos a todo el país: unámonos", concluyó.

Ambas instituciones reafirmaron que se mantendrán firmes en la exigencia de un pacto fiscal equitativo que garantice una verdadera autonomía económica para las regiones a partir de 2027.