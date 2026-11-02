Revelan identidad del hombre acribillado en su domicilio en Guayaramerín

La víctima del ataque armado registrado la madrugada de este lunes en Guayaramerín, departamento del Beni, fue identificado como Abel Bejarano Zeballos, quien fue acribillado al interior de su domicilio.

El hecho se registró aproximadamente a las 04:00 en el barrio Villa 8, donde vecinos reportaron haber escuchado una intensa ráfaga de disparos.

Tras el ataque, efectivos de la Policía se trasladaron hasta el inmueble para realizar el levantamiento de indicios e iniciar las investigaciones correspondientes.

Las autoridades continúan recabando información para establecer las circunstancias del asesinato, determinar el móvil del crimen e identificar a los responsables.