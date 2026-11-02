La mañana de este lunes en el penal de Palmasola, en Santa Cruz, las autoridades ordenaron la restricción temporal del ingreso al recinto carcelario por el lapso de una hora, tras confirmarse un caso positivo de meningitis.

La medida de seguridad se implementó de manera preventiva para permitir que personal de salud ejecute los protocolos sanitarios correspondientes, realice la evaluación epidemiológica a la población penitenciaria e identifique a posibles personas que hayan estado expuestas o presenten síntomas de la enfermedad.

De acuerdo con el informe oficial, el privado de libertad diagnosticado con la patología fue inmediatamente trasladado a un centro hospitalario, donde permanece completamente aislado y bajo estricta atención médica para garantizar su recuperación y evitar cualquier propagación dentro del penal.

Asimismo, y siguiendo los protocolos médicos para este tipo de situaciones, se procedió a suministrar medicamentos preventivos (profilaxis) a los internos que mantuvieron contacto cercano con el paciente afectado, con el fin de reducir drásticamente el riesgo de nuevos contagios.

Reanudación de visitas y uso obligatorio de barbijo

Tras concluir las labores de control y desinfección, el ingreso de las familias y visitantes fue habilitado nuevamente. Sin embargo, las autoridades penitenciarias y de salud recalcaron que, como medida de seguridad e higiene indispensable, todas las personas que ingresen al penal deberán portar obligatoriamente el barbijo.

Las labores de vigilancia epidemiológica se mantendrán activas en el interior del centro penitenciario para detectar y contener de manera oportuna cualquier posible caso sospechoso.