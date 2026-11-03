Impactos de bala y golpes: Revelan cómo murió el hombre hallado en el Cordón Ecológico

La autopsia médico-legal practicada al hombre hallado sin vida en inmediaciones del río Piraí determinó que recibió cinco impactos de bala y también sufrió golpes en la cabeza.

De acuerdo con el informe preliminar brindado por la fiscal Rosmery Barrientos, la causa de muerte fue establecida como lesiones de centros nerviosos y traumatismo craneoencefálico por proyectil de arma de fuego.

Durante el examen forense se identificaron cinco orificios de entrada y tres de salida.

Hallaron una vaina y un proyectil

En el lugar del hecho, los investigadores encontraron una vaina servida en inmediaciones del río Piraí.

Además, durante la autopsia se colectó un proyectil que se encontraba alojado a la altura de la séptima costilla del lado derecho de la víctima.

Estos elementos serán sometidos a pericias dentro de la investigación.

También presentaba golpes en la cabeza

El examen médico legal evidenció dos lesiones contusas en la cabeza.

Según la explicación brindada tras la autopsia, los golpes habrían sido provocados con un objeto duro, debido a que generaron lesiones tanto en el cuero cabelludo como en el cráneo.

Aún buscan identificar a la víctima

Hasta el momento del informe, el hombre no había sido identificado.

Personal del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) se encontraba realizando el levantamiento de huellas dactilares para establecer su identidad.

Se indicó además que el feriado dificultó agilizar el cruce de información con el SEGIP.

Investigan un cartel hallado junto al cuerpo

Las autoridades confirmaron que junto al cuerpo fue encontrado un cartel que cubría parcialmente a la víctima.

El contenido del mensaje permanece bajo análisis de los peritos criminalistas y, por el momento, no se confirmó si estaría relacionado con una deuda u otro posible móvil.