Policía identifica el lugar donde fue grabado un video de amenaza a viceministro

La Policía Boliviana informó que logró identificar el lugar donde fue grabado un video vinculado a la investigación por el asesinato de un hombre en Santa Cruz, caso que además está relacionado con una amenaza dirigida al viceministro de Régimen Interior y Policía, Peter Maldonado.

Durante una conferencia de prensa, el comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, señaló que las unidades de inteligencia y de investigación criminal trabajan en dos líneas de acción para esclarecer el hecho.

Ya tienen identificado el lugar de la grabación

Álvarez afirmó que los investigadores lograron ubicar el sitio donde habría sido filmado el video relacionado con el caso.

“Tenemos identificado el lugar donde se ha filmado el video. Estamos desplegando, en este momento, diversas operaciones”, señaló la autoridad policial.

El jefe policial indicó que esperan obtener resultados en el transcurso de las siguientes horas y que, una vez concluido el trabajo operativo, se brindará mayor información.

Investigan una estructura con presencia en tres regiones

Según la Policía, las investigaciones apuntan a una organización que tendría presencia en tres zonas del país: Santa Cruz de la Sierra, Beni y el Trópico de Cochabamba.

Álvarez sostuvo que esta estructura todavía no habría sido desarticulada por completo y que las operaciones continúan para identificar a sus integrantes y posibles conexiones.

Video y mensajes forman parte de la investigación

La Policía también informó que, tras el asesinato, números internacionales habrían creado un grupo de WhatsApp al que fueron agregados periodistas y donde se difundió información relacionada con el hecho.

De acuerdo con la versión policial, estas acciones forman parte de una estrategia de difusión vinculada a la organización investigada.

Álvarez sostuvo que el caso tendría relación con estructuras dedicadas al narcotráfico, sicariato y tráfico de armas, aunque las responsabilidades individuales deberán establecerse dentro del proceso investigativo.