Familias mantienen las tradiciones por Todos Santos en cementerios de Santa Cruz

Los cementerios de Santa Cruz registraron una importante afluencia de familias durante la tarde de este lunes, en el segundo día de la festividad por Todos Santos.

En distintos puntos de la ciudad, las personas llegaron acompañadas de familiares para visitar las tumbas de sus seres queridos, rezar y mantener vivas las costumbres propias de esta fecha.

Familias llegaron al cementerio Ambrosio Villaroel

En el cementerio Ambrosio Villarroel, ubicado en la zona de las Cabañas del Río Piraí, varias familias acudieron para visitar a sus seres queridos.

Uno de los asistentes contó que llegó para recordar a su hijo, su suegra y su cuñado.

“Un año más, a orar siempre a Dios, porque sin Él no somos nada. A la vez, venir a visitar a los difuntos”, expresó.

Otra persona señaló que acudió para recordar a su madre y a su hermano, como lo hace cada año.

En el lugar también se observaron panes, guirnaldas, flores y otros elementos tradicionales colocados por las familias como parte de la conmemoración.

Masitas y rezos en Jardines del Sur

Un panorama similar se registró en el cementerio Jardines del Sur, donde varias familias permanecieron junto a las tumbas de sus seres queridos.

Una de ellas recordó a Carmelo Sánchez y Angélica, cuyos familiares llevaron masitas tradicionales para compartir con las personas, especialmente niños, que se acercaban a rezar.

“Como hijo, les recordamos con tanto cariño y los extrañamos porque fueron los seres que nos dieron la vida”, manifestó uno de los familiares.

En otros sectores del cementerio también se observaron ramos de flores, bebidas que eran del agrado de los fallecidos y distintos alimentos preparados para acompañar la jornada.

Cierre de vías cerca del cementerio La Cuchilla

En los alrededores del cementerio La Cuchilla, la Policía y la Guardia Municipal procedieron al cierre de una de las vías del cuarto anillo para facilitar el ingreso de peatones.

El tramo comprendido desde la avenida Moscú hasta el semáforo de la Villa Olímpica fue habilitado exclusivamente para el tránsito peatonal, mientras que la otra vía quedó funcionando en doble sentido para los vehículos.

Además, personal municipal realizó el despeje de algunos comercios instalados sobre la vía peatonal.

El cementerio La Cuchilla permanecerá abierto hasta las 21:00, según informó el municipio de Santa Cruz.