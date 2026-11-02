Conoce quiénes pueden cobrar el Bono Juancito Pinto del 2 al 8 de noviembre

Esta semana, del 2 al 8 de noviembre, continúa el pago del Bono Juancito Pinto en todo el país para los beneficiarios cuyos padres, madres o tutores cuenten con cédulas de identidad que finalizan en los dígitos 3 y 4, según el cronograma fijado por el Ministerio de Educación.

El incentivo escolar consiste en la entrega de Bs 300 por estudiante y está dirigido a alumnos de unidades educativas fiscales, de convenio y centros de educación especial habilitados. Para hacer efectivo el cobro en ventanillas de las entidades financieras autorizadas, el titular registrado debe presentar su cédula de identidad original junto con una fotocopia simple.

El sistema de cobro por terminación de carnet se mantendrá de forma escalonada durante las próximas semanas, y a partir del 29 de noviembre la atención estará habilitada sin restricción de número de cédula a nivel nacional.