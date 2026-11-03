Santa Cruz: Más de 250 policías son desplegados la noche de este lunes por hechos de inseguridad

La Policía Boliviana anunció el despliegue de más de 250 efectivos durante la noche de este lunes en distintos sectores de la ciudad de Santa Cruz, con el objetivo de reforzar la seguridad ante los recientes hechos de inseguridad registrados.

De acuerdo con el reporte, los operativos complementarán las acciones que ya se ejecutan dentro del plan Alto Impacto.

Refuerzan presencia policial

Los uniformados serán distribuidos en diferentes puntos de la capital cruceña para realizar controles y tareas preventivas.

La finalidad es incrementar la presencia policial y brindar mayor seguridad a la población durante la jornada nocturna.

Crimen en el cordón ecológico genera preocupación

El refuerzo policial se produce después del hallazgo del cuerpo de un hombre en inmediaciones del cordón ecológico de Santa Cruz, caso que permanece bajo investigación.

La víctima, de entre 30 y 35 años y conocida preliminarmente con los alias de “El Chato” y “Conejo”, fue encontrada sin vida y presentaba impactos de arma de fuego.

La autopsia médico legal determinó que murió por un traumatismo craneoencefálico severo penetrante provocado por proyectil de arma de fuego.

Además, junto al cuerpo fue hallado un cartel con un mensaje dirigido al viceministro de Régimen Interior y Policía, Peter Maldonado, hecho que la Policía calificó como una amenaza directa vinculada a organizaciones criminales.

Operativos se suman al plan Alto Impacto

Las acciones forman parte de una estrategia de refuerzo a los controles que ya desarrolla la Policía en Santa Cruz.

Las autoridades prevén mantener los controles durante la noche como parte de las medidas destinadas a prevenir hechos delictivos y fortalecer la seguridad ciudadana.