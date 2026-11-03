Convocan a la Asamblea de la Paceñidad para analizar Ley de Alivio Tributario

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz convocó a una Asamblea de la Paceñidad para analizar propuestas frente al proyecto de Ley de Alivio Tributario aprobado por el Concejo Municipal.

De acuerdo con la convocatoria difundida por la comuna paceña, el encuentro se realizará este miércoles 4 de noviembre, desde las 18:00, en el Hotel Presidente, bajo la consigna “Juntos ante leyes inconstitucionales”.

Alcaldía advierte una pérdida de Bs 750 millones

Según la información incluida en la convocatoria, el Gobierno Municipal considera que la aprobación de la norma podría generar una pérdida aproximada de Bs 750 millones para el municipio.

La Alcaldía sostiene que el proyecto tiene observaciones de carácter constitucional y busca que durante la Asamblea de la Paceñidad se analicen propuestas y acciones frente a su eventual aplicación.

Asamblea reunirá a sectores paceños

La convocatoria apunta a reunir a representantes de instituciones, organizaciones y sectores de la sociedad paceña para debatir los efectos que tendría la Ley de Alivio Tributario sobre las finanzas municipales.

Por el momento, la convocatoria no detalla cuáles serán las medidas o resoluciones que podrían surgir del encuentro.

La Asamblea de la Paceñidad está prevista para las 18:00 de este miércoles en instalaciones del Hotel Presidente, en la ciudad de La Paz.