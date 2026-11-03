Cámaras captan a un hombre incendiando un vehículo en el Plan 3000

Cámaras de seguridad registraron el momento en que un hombre prendió fuego a un vehículo que estaba estacionado en la avenida 18 de Marzo, en la zona del Plan 3000, en Santa Cruz.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes, alrededor de las 05:06, cuando un sujeto vestido con short, polera y gorra se aproximó al motorizado.

Roció el vehículo con un líquido

Según muestran las grabaciones, el hombre se colocó junto a la ventanilla del lado del pasajero y roció el automóvil con un líquido que se presume sería combustible.

Posteriormente, se alejó unos metros mientras manipulaba una tela que llevaba consigo.

Encendió una tela e inició el fuego

Minutos después, el sujeto regresó hasta el vehículo, encendió la tela y la utilizó para iniciar el incendio sobre el motorizado.

Las imágenes muestran que, una vez iniciado el fuego, el hombre abandonó el lugar.

El ataque habría concluido aproximadamente a las 05:15, mientras el vehículo permanecía en llamas hasta quedar completamente calcinado.