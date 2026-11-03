Todos Santos cierra con una jornada tranquila en los 26 cementerios municipales de Santa Cruz

La jornada de Todos Santos concluyó sin mayores inconvenientes en los 26 cementerios municipales de Santa Cruz, según el balance brindado por autoridades de Seguridad Ciudadana y de la Dirección de Cementerios.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Paulo Viruez, calificó la fecha como una jornada tranquila y segura, y aseguró que no se recibieron reportes de hechos relevantes por parte de la Guardia Municipal ni de la Policía.

Decomisaron bebidas alcohólicas

Viruez informó que durante los controles se detectó a personas que intentaron ingresar bebidas alcohólicas a los camposantos, por lo que estas fueron decomisadas.

También fueron retiradas algunas personas que se encontraban en estado inconveniente.

“Lo catalogamos como una jornada tranquila, una jornada segura, toda vez que no hemos tenido ningún tipo de inconvenientes en los campos santos”, afirmó la autoridad.

Cementerios cerraron a las 21:00

Por su parte, el director de Cementerios Municipales, señor Vargas, informó que la atención extraordinaria de este lunes se extendió durante 13 horas y concluyó a las 21:00.

La autoridad pidió a las personas que permanecían dentro de los camposantos tomar previsiones para retirarse antes del cierre.

Atención vuelve a la normalidad

Desde este martes, los cementerios municipales retomarán sus horarios habituales.

La atención al público será de 09:00 a 17:00, mientras que el servicio administrativo funcionará de 08:00 a 16:00 para trámites de regularización y otras gestiones.

Según el balance municipal, la jornada se desarrolló sin hechos de gravedad en los 26 cementerios administrados por la Alcaldía, incluido el Cementerio General.