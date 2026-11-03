Aparece nueva amenaza contra Viceministro Maldonado en Santa Cruz

Una nueva amenaza contra el viceministro de Régimen Interior y Policía, Peter Maldonado, comenzó a circular en redes sociales y elevó la preocupación por la seguidilla de mensajes vinculados a hechos violentos registrados en Santa Cruz.

“Peter Maldonado te quedan 24 Hrs” se puede leer en el letrero colgado.

Hasta el momento, no se confirmó oficialmente quién colocó el cartel ni si el hecho está relacionado con las anteriores amenazas investigadas por la Policía.

Tras la viralización del video difundido en redes sociales, el letrero fue retirado del lugar.

Investigación sigue abierta

La Policía continúa con las investigaciones para establecer si los mensajes que circulan en redes sociales están vinculados con estructuras criminales y con el asesinato registrado en el cordón ecológico de Santa Cruz.