Industriales piden tratar por tiempo y materia el proyecto de Ley de Inversiones

El sector industrial de La Paz pidió que el proyecto de Ley de Inversiones sea tratado por tiempo y materia en la Asamblea Legislativa, con el objetivo de acelerar su aprobación.

Industriales consideran que la norma podría ser aprobada hasta finales de noviembre, siempre que exista prioridad en su tratamiento legislativo.

Plantean acelerar el debate

La propuesta del sector apunta a que la Asamblea Legislativa concentre el debate en esta norma hasta lograr su aprobación.

Los industriales consideran que contar con una nueva Ley de Inversiones permitiría avanzar posteriormente en otras reformas vinculadas al marco económico y jurídico del país.

Reforma constitucional después de la ley

Según el planteamiento del sector, una vez concluido el tratamiento de la Ley de Inversiones se podría avanzar con una reforma constitucional.

El reporte no detalla todavía cuáles serían los artículos específicos que se buscaría modificar ni el contenido final del proyecto de ley, por lo que estos aspectos permanecen pendientes de mayor información.