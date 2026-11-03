¿Esperas el Bono Juancito Pinto? Este es el turno de los carnets terminados en 3 y 4

El pago del Bono Juancito Pinto continúa esta semana. El incentivo es de Bs 300 por estudiante y el cronograma avanza por etapas hasta habilitar el cobro sin restricciones a finales de noviembre.
03/11/2026 7:20
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El pago del Bono Juancito Pinto continúa esta semana, del 2 al 8 de noviembre, para los estudiantes cuyos padres, madres o tutores tengan cédulas de identidad terminadas en 3 y 4, de acuerdo con el cronograma establecido por el Ministerio de Educación.
El beneficio consiste en la entrega de Bs 300 por estudiante y está destinado a alumnos de unidades educativas fiscales y de convenio, además de centros de educación especial habilitados.
Para realizar el cobro presencial en las entidades financieras autorizadas, principalmente en el Banco Unión, el padre, madre o tutor registrado debe presentar:
Cédula de identidad original.
Una fotocopia simple de la cédula de identidad.
El pago también puede realizarse mediante el depósito en cuentas del Banco Unión o a través de la billetera móvil Yasta, según el registro previo del tutor.
Cronograma de pagos por terminación de cédula
En las ciudades capitales y El Alto, el cobro presencial se realiza de manera escalonada, según el último dígito de la cédula de identidad del titular registrado.
Del 2 al 8 de noviembre: terminaciones 3 y 4.
Del 9 al 15 de noviembre: terminaciones 5 y 6.
Del 16 al 22 de noviembre: terminaciones 7 y 8.
Del 23 al 29 de noviembre: terminaciones 9 y 0.
A partir del 29 de noviembre, el pago estará habilitado para todas las terminaciones de cédula de identidad, sin restricción a nivel nacional. En las áreas rurales, el cobro no tiene limitaciones por la terminación del documento de identidad desde el inicio del periodo de pago.
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