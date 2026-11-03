¿Esperas el Bono Juancito Pinto? Este es el turno de los carnets terminados en 3 y 4

El pago del Bono Juancito Pinto continúa esta semana, del 2 al 8 de noviembre, para los estudiantes cuyos padres, madres o tutores tengan cédulas de identidad terminadas en 3 y 4, de acuerdo con el cronograma establecido por el Ministerio de Educación.

El beneficio consiste en la entrega de Bs 300 por estudiante y está destinado a alumnos de unidades educativas fiscales y de convenio, además de centros de educación especial habilitados.

Para realizar el cobro presencial en las entidades financieras autorizadas, principalmente en el Banco Unión, el padre, madre o tutor registrado debe presentar:

Cédula de identidad original.

Una fotocopia simple de la cédula de identidad.

El pago también puede realizarse mediante el depósito en cuentas del Banco Unión o a través de la billetera móvil Yasta, según el registro previo del tutor.

Cronograma de pagos por terminación de cédula

En las ciudades capitales y El Alto, el cobro presencial se realiza de manera escalonada, según el último dígito de la cédula de identidad del titular registrado.

Del 2 al 8 de noviembre: terminaciones 3 y 4.

Del 9 al 15 de noviembre: terminaciones 5 y 6.

Del 16 al 22 de noviembre: terminaciones 7 y 8.

Del 23 al 29 de noviembre: terminaciones 9 y 0.

A partir del 29 de noviembre, el pago estará habilitado para todas las terminaciones de cédula de identidad, sin restricción a nivel nacional. En las áreas rurales, el cobro no tiene limitaciones por la terminación del documento de identidad desde el inicio del periodo de pago.