OFEP plantea el cierre del 30% de las empresas públicas deficitarias en Bolivia

El Gobierno recomendó la disolución de aproximadamente el 30% de las empresas públicas deficitarias, como parte del proceso de evaluación y reorganización del sector estatal. La medida alcanzaría a unas 20 de las 67 compañías analizadas, según informó el director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho.

El funcionario explicó que el diagnóstico fue remitido a los siete ministerios que tienen empresas públicas bajo su tuición. Estas carteras deben definir, en un plazo de 15 días, si aceptan el análisis y avanzan con alguna de las alternativas previstas: reestructuración, disolución o intervención.

“Estamos hablando de alrededor de 20 empresas deficitarias. Hablamos de más de 14 mil millones en pérdidas acumuladas”, señaló Camacho al referirse a los resultados de la evaluación.

Empresas acumulan pérdidas y recibieron millonarios recursos

El director de la OFEP indicó que las compañías evaluadas recibieron Bs 73.000 millones en créditos y otros Bs 16.756 millones mediante aportes de capital.

Camacho sostuvo que el diagnóstico también identificó plantas que no estaban operando y casos de exceso de personal. Añadió que durante este año se redujeron Bs 3.800 millones en transferencias destinadas a estas empresas.

El funcionario afirmó que el proceso busca evitar que se sigan utilizando recursos estatales para sostener compañías que generan pérdidas, aunque aclaró que las decisiones deben cumplir los procedimientos legales y contemplar auditorías.

Ministerios tienen 15 días para definir el futuro de las empresas

De acuerdo con Camacho, los ministerios pueden aceptar el diagnóstico y aplicar las medidas correspondientes mediante un decreto supremo o una ley, según cada caso. Si alguna cartera rechaza la evaluación, deberá remitir una carta al Consejo Superior Estratégico de las Empresas Públicas (COSEP), explicando las razones de su decisión.

El director de la OFEP señaló que no todas las compañías desaparecerán y que algunas podrán continuar bajo administración estatal, pero deberán mejorar su eficiencia y funcionamiento.

“Van a haber muchas empresas que van a todavía continuar en administración del Estado. Habrá que volverlas eficaces y eficientes”, manifestó.

El proceso se enmarca en las disposiciones del Presupuesto General del Estado reformulado y el Decreto Supremo 5727. Según Camacho, el objetivo es que las decisiones sobre las empresas públicas se adopten con respaldo legal y protejan los recursos del Estado.