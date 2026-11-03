Ya son 1.825 vehículos convertidos a GNV: estos son los requisitos para acceder al programa

El programa EERV-PATRIA alcanzó un total de 1.825 conversiones de vehículos a Gas Natural Vehicular (GNV) en Bolivia, según los datos difundidos por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, con corte al martes 3 de noviembre de 2026.

Las conversiones fueron realizadas desde el 24 de septiembre, fecha de inicio del programa, que busca ampliar el uso de gas natural en el transporte y facilitar la adaptación de vehículos a este combustible.

La iniciativa tiene como meta alcanzar 15.000 nuevas conversiones a nivel nacional.

Santa Cruz lidera las conversiones a GNV

De acuerdo con el reporte oficial, Santa Cruz registra la mayor cantidad de vehículos convertidos, seguida de Cochabamba y La Paz-El Alto.

Las conversiones se distribuyen de la siguiente manera:

Santa Cruz: 680 vehículos.

680 vehículos. Cochabamba: 552 vehículos.

552 vehículos. La Paz-El Alto: 444 vehículos.

444 vehículos. Oruro: 85 vehículos.

85 vehículos. Sucre: 58 vehículos.

58 vehículos. Potosí: 6 vehículos.

En total, las seis regiones contabilizan 1.825 conversiones, lo que representa aproximadamente el 12,17% de la meta de 15.000 vehículos establecida por el programa.

¿Cuáles son los requisitos para convertir un vehículo a GNV?

El Ministerio de Obras Públicas, mediante la Entidad Ejecutora de Renovación Vehicular PATRIA (EERV-PATRIA), estableció cinco requisitos principales para acceder al servicio de conversión.

1. Carta de solicitud

El interesado debe presentar una carta dirigida al director general ejecutivo de EERV-PATRIA, especificando la modalidad de conversión correspondiente.

Las modalidades identificadas por la institución son CON, SEC, KPB, KPBS, CPB, CPBS, CKB y CKBS.

2. Fotocopia de cédula de identidad

Se debe adjuntar una fotocopia simple del documento de identidad del beneficiario.

En el caso de vehículos estatales, también corresponde presentar el memorándum de asignación.

3. Fotocopia del RUAT

El solicitante deberá presentar una fotocopia simple del RUAT del vehículo.

Si el motorizado no está registrado a nombre del beneficiario, deberá adjuntar un documento privado de compraventa, poder notariado o minuta de transferencia, según corresponda.

4. SOAT vigente

Se requiere una fotocopia simple del certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente.

5. Comprobante de domicilio

Finalmente, se debe presentar una fotocopia simple de una factura o aviso de cobranza de luz, agua o gas domiciliario.

En caso de que los equipos de conversión sean propiedad del beneficiario, también será necesario presentar el certificado de inspección de IBMETRO y el calco de la serie correspondiente.

La institución señala que los documentos originales deben presentarse para su verificación.

¿Quiénes pueden beneficiarse?

El programa está dirigido al sector del transporte público, incluidos operadores federados, libres y cooperativos.

EERV-PATRIA también brinda servicios relacionados con mantenimiento de equipos, recalificación y reposición de cilindros, además de impulsar la transformación de vehículos de diésel a GNV.

La entidad fue establecida mediante el Decreto Supremo 5726, promulgado el 24 de septiembre de 2026.

¿Dónde solicitar información?

Los conductores interesados pueden consultar los procedimientos y condiciones del programa mediante la línea gratuita 800-10-6505.

También están habilitados los teléfonos 2145491, 2146367 y 2146398, además del sitio web oficial de EERV-PATRIA.

Los costos, la disponibilidad de talleres y las condiciones específicas de cada modalidad deben consultarse directamente con la entidad.