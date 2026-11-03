Bono PEPE II: quiénes recibirán los Bs 750 y cómo podrán cobrar los tres pagos

El Bono PEPE II contempla un apoyo económico de hasta Bs 750, distribuido en tres pagos bimestrales de Bs 250, entre noviembre de 2026 y abril de 2027. El beneficio está dirigido a distintos sectores de la población, entre ellos mujeres gestantes, personas con discapacidad, adultos mayores y familias con estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio.

De acuerdo con la información del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Programa Extraordinario de Protección y Equidad II (PEPE II) fue creado mediante el Decreto Supremo N.º 5713 y busca brindar apoyo económico a sectores específicos de la población.

El pago se realizará cada dos meses, con tres desembolsos de Bs 250, hasta alcanzar un máximo acumulado de Bs 750 por beneficiario o familia, según corresponda.

¿Quiénes pueden recibir ?

El beneficio está destinado a los siguientes grupos:

Mujeres gestantes: beneficiarias del bono Juana Azurduy.

Personas con discapacidad visual.

Personas con discapacidad grave o muy grave.

Adultos mayores: quienes reciben la Renta Dignidad y no cuentan con una jubilación.

Padres, madres o tutores: de estudiantes inscritos en unidades educativas fiscales y de convenio.

Niñas, niños y adolescentes: que se encuentran en centros de acogida, casas cuna y centros penitenciarios.

¿Quiénes quedan excluidos del beneficio?

Según los criterios establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, no podrán acceder al programa las personas que perciban determinadas rentas o pensiones de la seguridad social.

También quedan excluidas quienes estén registradas como aseguradas dependientes, consultores, cooperativistas mineros u otras personas que cuenten con aportes a la seguridad social de largo plazo.

Para aplicar estos criterios se tomará en cuenta el periodo de cotización de junio de 2026, acreditado hasta el 31 de agosto, con excepción de los asegurados independientes.

El Ministerio aclaró que las exclusiones se aplican a los beneficiarios del bono y no a los tutores o titulares autorizados para realizar el cobro.

¿Es necesario inscribirse?

El programa no requiere una inscripción previa. La identificación de los beneficiarios se realizará mediante el cruce automático de información de los registros oficiales del Estado.

Por tanto, no será necesario realizar un trámite de registro para acceder al beneficio, siempre que la persona cumpla con las condiciones establecidas.

¿Cómo se podrá cobrar el bono?

El pago de los Bs 250 bimestrales se realizará mediante tres modalidades:

Depósito en cuenta bancaria: el dinero será abonado en una cuenta habilitada. Ventanilla autorizada: el beneficiario podrá acudir a los puntos de pago establecidos. Billetera móvil: se podrá recibir el dinero a través de esta modalidad digital.

¿Cuándo se realizarán los pagos?

El cronograma contempla tres desembolsos entre noviembre de 2026 y abril de 2027. Cada pago será de Bs 250, hasta completar los Bs 750 previstos por el programa.

De esta manera, el PEPE II busca alcanzar a distintos sectores de la población mediante un apoyo económico distribuido durante seis meses.