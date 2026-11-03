¿Qué verduras bajaron y cuáles subieron de precio en el mercado Abasto?

Los precios de algunas verduras registran variaciones en el mercado Antiguo Abasto de Santa Cruz de la Sierra.

En un recorrido realizado este martes, se evidenció una reducción en el costo del tomate, mientras que productos como el brócoli y la lechuga mantienen precios elevados, situación que influye en las compras de las familias.

De acuerdo con las comerciantes, el kilo de tomate se encuentra actualmente en Bs 12, después de haber llegado a costar Bs 15.

En el caso de la papa, la arroba se comercializa a Bs 100, mientras que tres libras cuestan Bs 13. Por su parte, la cebolla se vende a Bs 12 las tres libras y la arroba alcanza los Bs 90.

Otro producto consultado fue el locoto, que se comercializa a Bs 20 las tres libras. Según la comerciante, este precio se mantiene sin variaciones respecto a jornadas anteriores.

Sin embargo, no todas las verduras registraron una reducción. La lechuga se encuentra entre los productos más caros, con precios de Bs 150 y Bs 160 por canasta, dependiendo de la oferta disponible. El brócoli también presentó un incremento y actualmente se vende a Bs 15 por cabeza.

De esta manera, el recorrido por el mercado Antiguo Abasto muestra un comportamiento desigual en los precios: mientras el tomate registra una disminución, otras verduras como el brócoli y la lechuga continúan representando un mayor gasto para las familias.