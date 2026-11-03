Investigan el secuestro de un hombre de 32 años en el Trópico de Cochabamba

La Policía investiga el presunto secuestro de un hombre de 32 años, identificado como Bismar R. N., ocurrido en el municipio de Entre Ríos, en el Trópico de Cochabamba.

Según el reporte preliminar, cinco sujetos armados que se movilizaban en un vehículo tipo Noah, de color blanco y sin placa de control, lo interceptaron y se lo llevaron por la fuerza con rumbo desconocido.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima se encontraba a bordo de una camioneta roja junto a sus padres cuando fue interceptada por los desconocidos.

Los sujetos portaban armas de fuego cortas y largas, además de indumentaria policial. Según versiones de testigos, realizaron múltiples disparos al aire, obligaron al hombre a bajar de la camioneta y lo trasladaron por la fuerza al vehículo Noah.

Posteriormente, los presuntos secuestradores escaparon con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se conozca el paradero de la víctima.

Tras conocer el hecho, efectivos policiales de Entre Ríos realizaron el resguardo del lugar y se hicieron cargo de las investigaciones.

La denuncia fue presentada por los familiares de la víctima. La Policía continúa con las investigaciones para establecer las circunstancias del secuestro, identificar a los responsables y dar con el paradero del hombre. Hasta el momento, no se conocen mayores detalles sobre sus antecedentes.